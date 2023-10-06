***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
06.10.2023 10:30
***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 1.250.000.000,-TL tutarında ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Konuyla ilgili Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ile Eki ekte yer almaktadır (Bir önceki açıklamada ihraç tutarı hatalı sehven 1.250.000,-TL olarak yazılmıştır.).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200664
BIST
'
12:358.490
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,78
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3527,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0744
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3529,1573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0262
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:351.618,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.618,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BFREN
|9.867,50
|1.147.975.841
|% 10,00
|
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|BJKAS
|46,18
|60.775.451
|% -4,98
|
|ICUGS
|9,02
|3.801.624
|% -4,85
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|THYAO
|240,60
|2.944.583.940
|% -0,37
|
|EREGL
|44,68
|2.398.486.671
|% 0,95
|
|KCHOL
|158,70
|2.073.328.262
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|ZOREN
|7,06
|1.258.638.926
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,36
|200.091.106
|% 4,62
|
|SKBNK
|7,13
|1.034.916.857
|% 2,30
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,87
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.995
|-12,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,68
|0,09
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,15
|