***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 1.250.000.000,-TL tutarında ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Konuyla ilgili Başvuru Formu ve İhraç Belgesi ile Eki ekte yer almaktadır (Bir önceki açıklamada ihraç tutarı hatalı sehven 1.250.000,-TL olarak yazılmıştır.).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200664BIST