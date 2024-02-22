***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.250.000.000,-TL tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251319BIST