***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2022İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.07.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasa Kurulu 15.09.2022 tarih ve 50/1364 sayılı kararı ile şirketimize 750.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TEB Yatirim kesin sonuç.pdfEK: 2 Teb Yatırım Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095212BIST