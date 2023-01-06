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***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.01.2023 15:38
***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.07.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 15.09.2022 tarih ve 50/1364 sayılı kararı ile şirketimize 750.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TEB Yatirim kesin sonuç.pdf
EK: 2 Teb Yatırım Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095212


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Altın Gr. 1.117 1.117 10,82  
Cumhuriyet 7.533 7.647 48,00  
Tam 7.577 7.637 49,00  
Yarım 3.669 3.733 24,00  
Çeyrek 1.840 1.867 13,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,62 0,38  
Gümüş Gr. 14,30 14,32 0,28  
B. Petrol 80,04 80,04 1,35  
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