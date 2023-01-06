***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.01.2023 15:38
***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.07.2022
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 15.07.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasa Kurulu 15.09.2022 tarih ve 50/1364 sayılı kararı ile şirketimize 750.000.000 TL nominal limit onaylamış olup, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TEB Yatirim kesin sonuç.pdf
EK: 2 Teb Yatırım Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095212
BIST
17:045.360
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 243,86
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.365
En Düşük
4.961
17:0418,7620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0419,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:041.115,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.115,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:02
|BRKVY
|28,82
|41.815.792
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.766.368
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.839.808
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ULUFA
|6,78
|34.463.373
|% -9,24
|
|MARTI
|4,98
|118.624.234
|% -9,12
|
|ADEL
|124,70
|123.752.036
|% -9,04
|
|FMIZP
|207,30
|164.928.576
|% -6,71
|
|EREGL
|41,94
|10.876.463.410
|% 4,64
|
|THYAO
|141,20
|9.592.328.395
|% 4,44
|
|ASELS
|62,30
|7.596.349.460
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,48
|6.159.600.834
|% 8,22
|
|EKGYO
|9,17
|4.939.738.525
|% 8,14
|
|EKGYO
|9,17
|4.939.738.525
|% 8,14
|
|KRDMD
|19,48
|6.159.600.834
|% 8,22
|
|YKBNK
|10,92
|3.058.042.690
|% 4,20
|
|EREGL
|41,94
|10.876.463.410
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,89
|666.884.791
|% 5,86
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7514
|18,7629
|% -0,01
|
|Euro
|19,7585
|19,7724
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,2989
|22,4108
|% 0,05
|
|Frank
|19,9735
|20,0938
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9768
|5,0018
|% -0,01
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,29
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|10,82
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.577
|7.637
|49,00
|
|Yarım
|3.669
|3.733
|24,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.867
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,28
|
|B. Petrol
|80,04
|80,04
|1,35
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:16AHGAZ
Yüzde 8.87 oranında artışla 93.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 569, 036 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 7 artarak (% 4.44 ) 5, 806
-
17:15XU100
Endeks 5, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 114, 257.00 milyon TL de
-
17:14YYLGD
Yüzde 7.43 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 970, 475 adet işlem
-
17:12KRDMA
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 906, 458 adet işlem