***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Yönetim Kurulunca Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarSermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL 1.250.000.000 - (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/ veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve / veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için Yönetim Kurulumuz Genel Müdürlük'e yetki vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 20230809122852146.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182704BIST