***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2023 13:30
***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Yönetim Kurulunca Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL 1.250.000.000 - (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/ veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve / veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için Yönetim Kurulumuz Genel Müdürlük'e yetki vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20230809122852146.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182704
BIST