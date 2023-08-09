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***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.08.2023 13:30
***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Yönetim Kurulunca Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 09.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.250.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde TL 1.250.000.000 - (Bir Milyar İki Yüz Elli Milyon Türk Lirası) tutara kadar halka arz edilmeksizin (tahsisli satış ve/ veya nitelikli yatırımcılara satış) satılmak üzere farklı tertiplerde ve vadelerde Türk Lirası cinsinden sabit ve / veya değişken faizli her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesi için Yönetim Kurulumuz Genel Müdürlük'e yetki vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20230809122852146.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182704


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Cumhuriyet 11.412 11.585 -24,00  
Tam 11.150 11.232 -35,00  
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Gümüş Gr. 19,70 19,72 -0,05  
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