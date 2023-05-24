***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance BV tarafından ihraç edilecek ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/05/2023 tarih ve 27/622 sayılı toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu PDF dosyası olarak ekte yer almaktadır (Dosya boyutu nedeniyle 2 ayrı açıklama yapılacaktır).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153385BIST