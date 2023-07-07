***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., şirketimiz TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "(TR) AA+ / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "(TR) A1+ / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir.Değerlendirmeye ilişkin rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167231BIST