***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.07.2023 14:32
***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş., şirketimiz TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "(TR) AA+ / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "(TR) A1+ / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir.
Değerlendirmeye ilişkin rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167231
BIST
'
15:456.185
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 43,75
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4526,0580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0148
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4528,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0482
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:451.607,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.607,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:44
|SKTAS
|3,69
|20.431.284
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|677.355.532
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.498.139.566
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.478.748
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,06
|177.480.378
|% -9,73
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,75
|267.281.115
|% -7,47
|
|PCILT
|29,58
|53.271.245
|% -4,09
|
|BALAT
|15,00
|436.311
|% -3,97
|
|ASTOR
|83,20
|6.708.132.280
|% 6,87
|
|THYAO
|215,80
|4.505.656.381
|% -0,37
|
|EREGL
|39,00
|3.337.431.641
|% 1,56
|
|EKGYO
|8,25
|3.312.236.318
|% 3,90
|
|TUPRS
|90,20
|2.718.318.341
|% 2,44
|
|EKGYO
|8,25
|3.312.236.318
|% 3,90
|
|ZOREN
|3,58
|431.731.130
|% 0,28
|
|YKBNK
|13,03
|1.282.744.793
|% 0,08
|
|EREGL
|39,00
|3.337.431.641
|% 1,56
|
|KRDMD
|24,26
|2.003.101.644
|% 4,75
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0439
|26,0564
|% -0,06
|
|Euro
|28,3933
|28,5020
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,2105
|33,3771
|% 0,24
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% 0,13
|
|Riyal
|6,9217
|6,9564
|% -0,15
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|9,49
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.605
|1,89
|
|Cumhuriyet
|10.741
|10.903
|-18,00
|
|Tam
|10.367
|10.595
|-71,00
|
|Yarım
|5.192
|5.322
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.604
|2.661
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,96
|18,99
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,56
|76,56
|0,06
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59AKENR
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 942, 855 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 6, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 665.00 milyon TL de
-
15:57IZINV
Yüzde 9.99 oranında artışla 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 459 adet işlem