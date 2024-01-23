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***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.01.2024 11:34
***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
AKİL ÖZÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
NİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
OSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0
ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
PATRICK PHILIPPE POUPON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
TOLGA MACİT GÜSAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
REMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
PINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
TOLGA ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
KAYA ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ŞERMİN ATEŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
AHMET KÜÇÜK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Akil ÖZÇAY Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ömer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DURMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Patrick Philippe POUPON Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Selim YAZICI Genel Müdür
Remzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür Yardımcısı
Tolga ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı
Kaya ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı
Şermin ATEŞ Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet KÜÇÜK Genel Müdür Yardımcısı
Duygu KORKMAZ Direktör
Semin ÜLKÜ SULAM Direktör
Aslı ERTAN Direktör
Ebru Doğanay PERÇİN Direktör
Cansel DEDE Müdür
Serkan BOLAT Müdür
Pınar ÇOKŞEN Müdür
Arda ALATAŞ Direktör




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242167


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Platin 902,85 904,40 % 0,66  
Paladyum 933,43 938,09 % 0,66  
Brent Pet. 79,55 79,55 % 0,66  
Altın Ons 2.027,78 2.028,08 % 0,66  
Seans Raporu 13:10
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