***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)AKİL ÖZÇAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE AŞARDAĞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ÖMER ABİDİN YENİDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiNİMET ELİF AKPINAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiOSMAN DURMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ERIC PATRICE PAUL JOSSERAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi 0ALİCE MARİE FELİCİTE AUBERT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu ÜyesiPATRICK PHILIPPE POUPON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıTOLGA MACİT GÜSAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA SELİM YAZICI Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliREMZİ TAHSİN KARTAL ÇAĞLI Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliPINAR UĞUROĞLU DELİCE Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliTOLGA ATAMAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliKAYA ATILGAN Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliŞERMİN ATEŞ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliAHMET KÜÇÜK Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAkil ÖZÇAY Yönetim Kurulu BaşkanıAyşe AŞARDAĞ Yönetim Kurulu Başkan VekiliÖmer Abidin YENİDOĞAN Yönetim Kurulu ÜyesiOsman DURMUŞ Yönetim Kurulu ÜyesiPatrick Philippe POUPON Yönetim Kurulu ÜyesiMustafa Selim YAZICI Genel MüdürRemzi Tahsin Kartal ÇAĞLI Genel Müdür YardımcısıTolga ATAMAN Genel Müdür YardımcısıKaya ATILGAN Genel Müdür YardımcısıŞermin ATEŞ Genel Müdür YardımcısıAhmet KÜÇÜK Genel Müdür YardımcısıDuygu KORKMAZ DirektörSemin ÜLKÜ SULAM DirektörAslı ERTAN DirektörEbru Doğanay PERÇİN DirektörCansel DEDE MüdürSerkan BOLAT MüdürPınar ÇOKŞEN MüdürArda ALATAŞ Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242167BIST