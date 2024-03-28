***TBY* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.03.2024 16:37
***TBY******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/03/2024
Karar Sayısı
34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş. FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263761
BIST
'
17:279.061
En Düşük
|Değişim
|: 2,88%
|| 254,04
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2732,3177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0669
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2735,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0082
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:272.292,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,34
|Açılış
|: 2.292,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TMSN
|158,40
|673.420.387
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.737.798
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.653.733
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.720
|% 10,00
|
|PEGYO
|22,02
|260.678.188
|% 9,99
|
|BRKVY
|203,70
|14.597.178
|% -9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|231.100.007
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.362.916
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|121.980.480
|% -9,96
|
|THYAO
|292,50
|9.628.942.955
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,26
|4.324.356.048
|% 3,87
|
|AGROT
|36,58
|4.039.127.220
|% -6,59
|
|YKBNK
|27,66
|3.533.394.507
|% 4,69
|
|TUPRS
|174,60
|3.445.401.754
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,26
|4.324.356.048
|% 3,87
|
|ZOREN
|5,62
|1.130.242.979
|% 2,00
|
|YKBNK
|27,66
|3.533.394.507
|% 4,69
|
|EKGYO
|9,66
|1.171.446.058
|% 2,44
|
|PEKGY
|12,58
|1.324.950.997
|% 9,97
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3128
|32,3177
|% 0,21
|
|Euro
|35,1059
|35,1298
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8493
|41,0540
|% -0,56
|
|Frank
|35,8335
|36,0131
|% -0,35
|
|Riyal
|8,6245
|8,6677
|% -0,52
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|907,98
|909,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,17
|1.022,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,30
|86,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.208,60
|2.208,83
|% 0,66
|