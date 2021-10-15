***TCD* *PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.10.2021 09:14
***TCD******PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PINSU]
İlgili Fonlar [TCD]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970945
BIST
10:181.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.417
10:189,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2277
En Düşük
9,1719
10:1810,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0291
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,7295
En Düşük
10,6401
10:18530,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 530,18
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
529,56
BIST En Aktif Hisseler10:18
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,28
|9.891.932
|% 6,72
|
|INVEO
|100,60
|21.690.386
|% 5,89
|
|CEOEM
|10,24
|35.706.879
|% 4,38
|
|YONGA
|19,96
|100.419
|% 3,96
|
|BAYRK
|8,91
|1.024.080
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|DOBUR
|28,50
|691.838
|% -7,35
|
|KZBGY
|29,48
|47.851.158
|% -7,18
|
|YEOTK
|73,60
|16.024.615
|% -4,42
|
|GARAN
|9,27
|173.685.558
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,85
|121.124.922
|% 0,54
|
|FROTO
|171,40
|103.625.128
|% 0,65
|
|ASELS
|16,64
|99.054.286
|% 0,42
|
|THYAO
|14,38
|82.850.686
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,85
|121.124.922
|% 0,54
|
|GARAN
|9,27
|173.685.558
|% 0,11
|
|YKBNK
|2,40
|36.547.913
|% 0,42
|
|VAKBN
|3,41
|46.921.602
|% -1,16
|
|GLYHO
|1,89
|19.807.753
|% 2,72
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2048
|9,2100
|% 0,36
|
|Euro
|10,6931
|10,7024
|% 0,27
|
|Sterlin
|12,5867
|12,6499
|% 0,55
|
|Frank
|9,9333
|9,9932
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4467
|2,4590
|% 0,25
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-3,98
|
|Altın Gr.
|531
|531
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,02
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,84
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, KOZAA, KOZAL
-
10:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PGSUS, SASA
-
10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.53 ) 1, 249
-
10:32
MERIT, INVEO, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:32
DOBUR, KZBGY, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında