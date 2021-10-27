***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2021 09:22
***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3917859 TL Teorik Fiyat: 15,338 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972653
BIST
09:551.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.510
En Düşük
1.508
09:559,4972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0385
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
09:5511,0480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0190
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
09:55545,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -4,20
|Açılış
|: 545,73
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
544,63
BIST En Aktif Hisseler09:55
|HEDEF
|2,84
|1.263.635
|% 9,65
|
|ARMDA
|60,00
|167.280
|% 8,30
|
|ERBOS
|121,00
|131.898.440
|% 6,14
|
|ORMA
|28,00
|14.560
|% 4,87
|
|SODSN
|24,20
|9.244
|% 3,60
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BRKO
|1,03
|100.304
|% -2,83
|
|ASELS
|16,54
|14.890.135
|% -2,53
|
|DOBUR
|46,98
|98.987
|% -1,92
|
|SNKRN
|28,00
|74.508
|% -1,62
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 0,00
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,23
|479.388.795
|% 0,00
|
|FROTO
|189,00
|472.299.288
|% 0,00
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% 0,00
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,23
|479.388.795
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,66
|189.320.681
|% 0,00
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,16
|27.941.190
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4911
|9,4972
|% -0,40
|
|Euro
|11,0394
|11,0480
|% -0,17
|
|Sterlin
|13,0177
|13,0829
|% -0,56
|
|Frank
|10,2842
|10,3462
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5195
|2,5321
|% -0,64
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,50
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,99
|