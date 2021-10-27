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***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

27.10.2021 09:22



***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3917859 TL Teorik Fiyat: 15,338 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972653


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 2,84 1.263.635 % 9,65  
ARMDA 60,00 167.280 % 8,30  
ERBOS 121,00 131.898.440 % 6,14  
ORMA 28,00 14.560 % 4,87  
SODSN 24,20 9.244 % 3,60  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 9,4911 9,4972 % -0,40  
Euro 11,0394 11,0480 % -0,17  
Sterlin 13,0177 13,0829 % -0,56  
Frank 10,2842 10,3462 % -0,45  
Riyal 2,5195 2,5321 % -0,64  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -2,50  
Altın Gr. 547 547 -3,25  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,06 24,09 -0,08  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 -0,06  
B. Petrol 84,66 84,66 -0,99  
Seans Raporu 09:55
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