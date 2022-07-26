***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.07.2022 09:10
***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü 0,5717157 TL Teorik Fiyat: 17,208 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047658
BIST
10:452.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
10:4517,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0981
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8786
En Düşük
17,7680
10:4518,2850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2986
En Düşük
18,1811
10:45991,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 8,38
|Açılış
|: 991,45
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:45
|NTGAZ
|9,84
|26.520.020
|% 9,94
|
|BIZIM
|20,50
|25.321.121
|% 7,95
|
|MIPAZ
|7,84
|16.908.220
|% 7,69
|
|INTEM
|78,35
|23.439.010
|% 7,11
|
|DESPC
|12,49
|4.449.068
|% 6,84
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KZBGY
|82,00
|10.166.235
|% -4,65
|
|RTALB
|9,89
|26.840.976
|% -3,13
|
|ESCOM
|22,28
|5.749.726
|% -3,13
|
|THYAO
|49,82
|1.083.861.185
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,25
|619.095.391
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,77
|434.108.835
|% -0,83
|
|SISE
|21,18
|244.175.587
|% -0,28
|
|TUPRS
|259,60
|237.330.065
|% 2,61
|
|EKGYO
|3,25
|619.095.391
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,49
|207.785.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,77
|434.108.835
|% -0,83
|
|TSKB
|2,43
|140.317.056
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|160.566.026
|% -0,79
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8623
|17,8702
|% 0,55
|
|Euro
|18,2627
|18,2850
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,4707
|21,5784
|% 0,53
|
|Frank
|18,4455
|18,5567
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7415
|4,7653
|% 0,52
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|7,07
|
|Altın Gr.
|991
|992
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.678
|6.743
|27,00
|
|Yarım
|3.254
|3.296
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,92
|