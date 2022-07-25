***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.07.2022 17:04
***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
26.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURKCELL TCELL 0,5717157 0,5145441
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047574
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0990
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1010
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05984,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 984,06
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|37.460.885
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.120.109
|% 9,98
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|TMSN
|38,16
|313.661.131
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.316.686
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.077.359
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.308.550
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.180.531
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|75.388.513
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|3.994.474.265
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.802.344.910
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.688.416.759
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,97
|1.031.818.906
|% 3,82
|
|YKBNK
|4,81
|992.924.338
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.688.416.759
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.803.844
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|992.924.338
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|676.508.924
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|378.793.453
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8206
|17,8262
|% 0,56
|
|Euro
|18,1976
|18,2242
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,4042
|21,5116
|% 0,86
|
|Frank
|18,4014
|18,5123
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7297
|4,7534
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-10,47
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.625
|6.705
|-57,00
|
|Yarım
|3.228
|3.278
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem