***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 17:01
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875127
BIST
17:031.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.103
17:037,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 7,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
17:038,8691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8631
17:03469,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 469,79
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
469,63
BIST En Aktif Hisseler17:03
|EUKYO
|2,31
|8.260.087
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|851.520
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.027.236
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.754.576
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.181.919
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|81.581.702
|% -8,75
|
|METUR
|5,52
|4.006.607
|% -8,00
|
|PETKM
|4,36
|1.370.316.433
|% 1,40
|
|KRDMD
|3,11
|1.243.059.079
|% -1,27
|
|ECILC
|6,92
|571.586.032
|% 4,37
|
|SISE
|6,38
|478.268.624
|% -0,78
|
|TUPRS
|81,40
|399.792.943
|% 0,06
|
|KRDMD
|3,11
|1.243.059.079
|% -1,27
|
|PETKM
|4,36
|1.370.316.433
|% 1,40
|
|IHLAS
|1,07
|226.490.981
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,48
|213.546.761
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|288.642.750
|% 3,26
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,4857
|% 0,02
|
|Euro
|8,8645
|8,8691
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,6154
|9,6636
|% 0,33
|
|Frank
|8,2187
|8,2682
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|
Seans Raporu
17:03
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