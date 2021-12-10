***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:00
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982567
BIST
11:182.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,73
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:1813,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0853
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:1815,6740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0782
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:18788,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,48
|Açılış
|: 788,73
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:18
|EUHOL
|2,31
|21.825.157
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.429.069
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,12
|72.646.602
|% 9,09
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|30.752.798
|% -9,82
|
|PCILT
|13,87
|107.881.045
|% -8,27
|
|THYAO
|22,62
|2.145.936.564
|% 2,82
|
|KRDMD
|10,56
|894.816.579
|% 0,57
|
|SISE
|15,49
|722.383.805
|% 0,58
|
|PETKM
|9,13
|585.124.913
|% 2,13
|
|ASELS
|24,82
|560.895.990
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,56
|417.577.689
|% 1,19
|
|THYAO
|22,62
|2.145.936.564
|% 2,82
|
|TSKB
|1,63
|150.011.678
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,56
|894.816.579
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,22
|87.412.056
|% -0,81
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8603
|13,8725
|% 0,62
|
|Euro
|15,6536
|15,6740
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,2410
|18,3325
|% 0,36
|
|Frank
|14,9166
|15,0065
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6793
|3,6978
|% 0,40
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,20
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,51
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,24
|74,24
|-0,18
|