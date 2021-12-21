***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:00
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984937
BIST
12:221.833
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 29,26
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:2211,5752
En Yüksek
|Değişim
|: -5,04%
|| -0,6147
|Açılış
|: 11,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
12:2213,1402
En Yüksek
|Değişim
|: -5,06%
|| -0,6999
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
12:22674,41
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -33,38
|Açılış
|: 674,41
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:20
|TETMT
|379,20
|8.375.878
|% 9,98
|
|PENTA
|359,60
|27.510.362
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|8.136.255
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DZGYO
|2,34
|60.774.948
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|43.014.815
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.483.805
|% -9,93
|
|BAGFS
|14,85
|3.212.437
|% -6,01
|
|GARAN
|11,98
|1.854.417.556
|% 0,84
|
|SISE
|13,31
|1.206.516.696
|% 0,23
|
|EREGL
|26,00
|1.050.248.143
|% 2,20
|
|KRDMD
|9,25
|837.282.651
|% -0,54
|
|TUPRS
|147,40
|806.340.245
|% -1,54
|
|YKBNK
|3,55
|567.752.625
|% 2,01
|
|GARAN
|11,98
|1.854.417.556
|% 0,84
|
|SISE
|13,31
|1.206.516.696
|% 0,23
|
|KRDMD
|9,25
|837.282.651
|% -0,54
|
|DOHOL
|2,81
|245.087.889
|% 1,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5557
|11,5743
|% -5,05
|
|Euro
|13,1046
|13,1377
|% -5,08
|
|Sterlin
|15,4879
|15,5656
|% -4,71
|
|Frank
|12,5428
|12,6184
|% -5,11
|
|Riyal
|3,0816
|3,0970
|% -4,88
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,52
|
|Altın Gr.
|674
|674
|-33,38
|
|Cumhuriyet
|4.481
|4.549
|-356,00
|
|Tam
|4.470
|4.599
|-338,88
|
|Yarım
|2.160
|2.225
|-163,93
|
|Çeyrek
|1.084
|1.112
|-81,96
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,52
|8,53
|-0,42
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,16
|