***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 15:08
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986373
BIST
15:131.879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -12,72
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
15:1311,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2855
|Açılış
|: 11,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
15:1312,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 0,3185
|Açılış
|: 12,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
15:13656,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 17,69
|Açılış
|: 656,03
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler15:11
|BAGFS
|17,38
|9.677.592
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.485.945
|% 9,96
|
|TACTR
|36,64
|1.744.158
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,30
|34.808.074
|% -8,30
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,71
|1.513.557.576
|% -0,09
|
|THYAO
|20,66
|1.493.719.079
|% -2,18
|
|EREGL
|28,42
|1.362.116.974
|% 0,14
|
|SASA
|49,58
|1.180.416.434
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,45
|1.100.560.951
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,59
|814.189.814
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,20
|380.168.308
|% -0,90
|
|GARAN
|11,71
|1.513.557.576
|% -0,09
|
|KRDMD
|9,45
|1.100.560.951
|% 0,21
|
|ODAS
|1,37
|115.339.912
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2512
|11,2769
|% 2,60
|
|Euro
|12,7284
|12,7580
|% 2,56
|
|Sterlin
|15,0920
|15,1677
|% 2,68
|
|Frank
|12,2358
|12,3095
|% 2,73
|
|Riyal
|2,9993
|3,0143
|% 2,78
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,61
|
|Altın Gr.
|657
|658
|19,31
|
|Cumhuriyet
|4.438
|4.505
|-17,00
|
|Tam
|4.414
|4.530
|-22,82
|
|Yarım
|2.133
|2.191
|-11,04
|
|Çeyrek
|1.070
|1.096
|-5,52
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,26
|0,12
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,13
|