***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:22
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063352
BIST
16:143.405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -42,40
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.393
16:1418,2746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0456
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:1418,2758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0712
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:14990,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,25
|Açılış
|: 990,30
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MERKO
|5,39
|74.292.545
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|398.795.534
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|32.764.123
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|67.306.373
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|108.887.372
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.285.235
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.834.911.417
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.810.243
|% -9,98
|
|ASELS
|33,84
|8.051.443.258
|% 2,55
|
|THYAO
|74,95
|5.195.134.191
|% 0,87
|
|YKBNK
|7,08
|4.056.608.812
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,70
|3.544.142.905
|% 1,48
|
|ISCTR
|9,16
|3.431.553.908
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.056.608.812
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,28
|1.858.558.020
|% -3,17
|
|ISCTR
|9,16
|3.431.553.908
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,70
|3.544.142.905
|% 1,48
|
|ASELS
|33,84
|8.051.443.258
|% 2,55
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2509
|18,2746
|% 0,25
|
|Euro
|18,2633
|18,2758
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9460
|21,0510
|% -0,19
|
|Frank
|19,0203
|19,1349
|% 0,77
|
|Riyal
|4,8440
|4,8683
|% 0,16
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-11,21
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-60,00
|
|Tam
|6.701
|6.762
|-30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.306
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|-1,53
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:29KLRHO
Yüzde -9.53 oranında düşüşle 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 240, 989 adet işlem
-
16:28YKBNK
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 994, 474 adet işlem
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 34 kaybederek (% -1.35 ) 3, 032
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, ULUFA, ANELE, MERKO, TRCAS, KAPLM, KIMMR, AKENR, GRNYO, ZOREN
-
16:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, YKBNK, TSKB, ISATR, GARAN, HKTM, ISCTR, ISGYO, SKBNK, ROYAL