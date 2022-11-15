***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 12:11
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080055
BIST
14:494.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 37,34
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:4918,6131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:4919,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1636
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:491.062,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.062,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:46
|KONKA
|58,30
|289.045.586
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|157.279.956
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.016.858.464
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|OBASE
|24,68
|79.379.034
|% 9,98
|
|MNDRS
|9,91
|170.739.039
|% -9,99
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|SNGYO
|3,46
|672.950.090
|% -9,19
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|OSMEN
|47,16
|4.738.587
|% -7,53
|
|THYAO
|108,90
|7.087.490.071
|% -0,73
|
|ASELS
|41,84
|4.410.522.741
|% 0,34
|
|EREGL
|37,00
|3.870.422.850
|% -0,91
|
|ODAS
|11,63
|3.722.891.356
|% -2,19
|
|PETKM
|14,95
|3.633.133.377
|% -2,03
|
|SKBNK
|2,32
|781.404.328
|% 0,43
|
|ALBRK
|2,80
|902.798.735
|% 9,80
|
|ISCTR
|9,46
|3.054.954.069
|% 2,16
|
|ODAS
|11,63
|3.722.891.356
|% -2,19
|
|YKBNK
|10,15
|2.991.233.732
|% 3,47
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6128
|% 0,05
|
|Euro
|19,3793
|19,3875
|% 0,87
|
|Sterlin
|22,0141
|22,1245
|% 0,96
|
|Frank
|19,7076
|19,8263
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,99
|
|Cumhuriyet
|7.089
|7.196
|75,00
|
|Tam
|7.055
|7.170
|36,00
|
|Yarım
|3.426
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,33
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
15:01XU100
Endeks 4, 606 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 84, 882.00 milyon TL de
-
15:01MIATK
Yüzde 9.95 oranında artışla 130.40 lira fiyatla işlem gören hissede 314, 741 adet işlem
-
15:00ORCAY
Yüzde 5.15 oranında artışla 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 128, 824 adet işlem
-
14:59KTSKR
Yüzde 7.26 oranında artışla 57.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 978 adet işlem
-
14:58ORCAY
Yüzde 5.27 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 076, 240 adet işlem