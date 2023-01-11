***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 16:49
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100352
BIST
16:524.830
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -158,22
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
16:5218,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
16:5220,1857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
16:521.134,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.134,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler16:52
|SDTTR
|56,65
|6.972.199
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.616.219
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.649.062
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,40
|49.119.953
|% 7,65
|
|OYLUM
|4,14
|46.436.378
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.067.874
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|357.835.014
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.470.459
|% -10,00
|
|YESIL
|4,69
|161.922.424
|% -9,98
|
|THYAO
|128,80
|7.511.644.754
|% -1,83
|
|EREGL
|37,64
|5.546.287.680
|% -0,58
|
|ASELS
|54,40
|5.013.263.742
|% -6,45
|
|KRDMD
|17,78
|4.026.021.911
|% -1,98
|
|KOZAL
|536,80
|3.958.860.471
|% -4,65
|
|EKGYO
|8,33
|3.010.608.081
|% -2,00
|
|YKBNK
|8,90
|2.984.898.007
|% -6,61
|
|KRDMD
|17,78
|4.026.021.911
|% -1,98
|
|SKBNK
|2,62
|545.113.575
|% -4,03
|
|KATMR
|2,09
|418.597.553
|% -9,91
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7726
|18,7807
|% 0,04
|
|Euro
|20,1826
|20,1857
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6683
|22,7820
|% -0,34
|
|Frank
|20,1310
|20,2522
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9833
|5,0083
|% -0,04
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.634
|7.749
|15,00
|
|Tam
|7.679
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.730
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|1,35
|