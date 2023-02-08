***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:05
***TCELL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111315
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0392
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2668
En Düşük
20,1288
10:421.139,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.139,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.140,02
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|24.909.261
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.168,50
|67.956.930
|% 6,88
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|CMBTN
|534,90
|24.081.432
|% 5,57
|
|EUHOL
|1,62
|754.814
|% -10,00
|
|ALMAD
|3,42
|1.450.218
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.670.252
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|1.228.150
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|766.682
|% -10,00
|
|ASELS
|47,70
|355.009.787
|% -9,92
|
|THYAO
|115,00
|295.934.361
|% -9,59
|
|SISE
|36,52
|250.606.899
|% -5,92
|
|EREGL
|35,64
|235.187.775
|% -5,16
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|EKGYO
|5,98
|102.981.606
|% -8,70
|
|YKBNK
|7,75
|118.811.584
|% -4,67
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|GSRAY
|7,60
|81.595.605
|% -9,95
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8349
|% 0,05
|
|Euro
|20,2378
|20,2439
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6822
|22,7959
|% 0,36
|
|Frank
|20,3794
|20,5022
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|12,58
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|7,35
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.735
|7.790
|35,00
|
|Yarım
|3.779
|3.812
|17,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.906
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,17
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|0,26
|