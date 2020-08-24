***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 15:16
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870866
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0709
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 458,51
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3753
|7,3810
|% 0,61
|
|Euro
|8,6982
|8,7098
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6204
|9,6687
|% 0,48
|
|Frank
|8,0716
|8,1202
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9621
|1,9720
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-12,31
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,45
|