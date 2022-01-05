***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 09:15
TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holdings S.a.r.l tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988840
BIST
10:391.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:3913,3774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0301
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:3915,1501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:39782,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,21
|Açılış
|: 782,72
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:39
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|BFREN
|1.264,90
|22.824.370
|% 6,08
|
|ELITE
|24,48
|31.624.244
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,85
|12.008.862
|% -6,33
|
|KRGYO
|8,14
|8.359.464
|% -6,22
|
|KUYAS
|5,03
|2.405.568
|% -5,09
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,08
|540.980.530
|% 1,23
|
|EREGL
|30,06
|342.036.647
|% -0,53
|
|BIMAS
|68,90
|297.514.451
|% 1,77
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|GARAN
|11,44
|253.090.434
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,26
|99.545.278
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|TSKB
|1,47
|44.314.224
|% -0,68
|
|ODAS
|1,39
|39.719.648
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,42
|90.198.844
|% -0,29
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3618
|13,3774
|% -0,22
|
|Euro
|15,1034
|15,1501
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,1058
|18,1966
|% 0,14
|
|Frank
|14,6042
|14,6922
|% 0,24
|
|Riyal
|3,5610
|3,5789
|% 0,07
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-0,31
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|0,03
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54BFREN
Yüzde 6.32 oranında artışla 1, 267.80 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 986 adet işlem
-
10:52EKIZ
Yüzde 8.94 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 386 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 1, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 4, 410.00 milyon TL de
-
10:50VERTU
Yüzde 4.22 oranında artışla 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 633, 285 adet işlem
-
10:49BSOKE
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 855 adet işlem