***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 09:47
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003656
BIST
12:342.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 21,68
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
12:3413,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 13,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
12:3415,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0286
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
12:34838,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,17
|Açılış
|: 838,47
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler12:34
|HUNER
|2,42
|8.562.872
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.029.770
|% 9,95
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|117.744.273
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,03
|25.450.535
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,56
|2.104.054.509
|% 7,61
|
|KRDMD
|11,96
|1.866.377.471
|% 3,46
|
|THYAO
|29,06
|1.052.916.014
|% 0,62
|
|SISE
|13,19
|337.839.768
|% 1,70
|
|PETKM
|8,22
|318.530.933
|% 1,36
|
|ODAS
|1,42
|227.473.949
|% 4,41
|
|KRDMD
|11,96
|1.866.377.471
|% 3,46
|
|EREGL
|30,56
|2.104.054.509
|% 7,61
|
|YKBNK
|3,99
|251.356.411
|% 0,00
|
|KARSN
|4,16
|247.436.585
|% 0,48
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7908
|13,8054
|% 0,02
|
|Euro
|15,6587
|15,6722
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7259
|18,8198
|% 0,17
|
|Frank
|14,9149
|15,0048
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6669
|3,6853
|% -0,04
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-9,49
|
|Altın Gr.
|839
|840
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|5.598
|5.683
|-52,00
|
|Tam
|5.571
|5.710
|-58,43
|
|Yarım
|2.693
|2.762
|-28,27
|
|Çeyrek
|1.350
|1.381
|-14,13
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-0,29
|