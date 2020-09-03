***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
03.09.2020 14:28
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873111
BIST
15:561.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:567,4494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0667
|Açılış
|: 7,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:568,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:56462,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 462,61
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:54
|ADEL
|19,36
|53.446.491
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.228.727
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.879
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|21.495.804
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.769.810
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|BAKAB
|10,56
|11.046.673
|% -6,47
|
|GSRAY
|3,56
|1.106.681.710
|% 2,30
|
|ASELS
|17,02
|947.076.908
|% 2,53
|
|TSPOR
|5,66
|832.585.151
|% 2,35
|
|BJKAS
|3,49
|728.741.750
|% 2,35
|
|GARAN
|6,77
|560.952.084
|% -1,17
|
|GSRAY
|3,56
|1.106.681.710
|% 2,30
|
|BJKAS
|3,49
|728.741.750
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,73
|302.636.716
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,66
|832.585.151
|% 2,35
|
|IHLAS
|0,84
|95.483.006
|% -4,55
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4452
|7,4496
|% 0,91
|
|Euro
|8,8111
|8,8213
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,8475
|9,8969
|% 0,21
|
|Frank
|8,1370
|8,1860
|% 0,80
|
|Riyal
|1,9790
|1,9889
|% 0,85
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,52
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.115
|0,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,51
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,45
|43,45
|-0,98
|
Seans Raporu
15:54
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