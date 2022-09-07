***TCELL* *KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
07.09.2022 16:15
***TCELL******KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
İlgili Şirketler [KRDMD, TCELL]
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 07 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_KRDMD1022
0A91E8820021C977
F_TCELL1022
0A91E8820023A20C
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061028
BIST
16:323.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 6,34
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
16:3218,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
16:3218,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0416
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
16:32995,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,84
|Açılış
|: 995,46
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ORGE
|12,98
|55.244.277
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,96
|4.897.142.941
|% 9,98
|
|DESA
|23,14
|20.278.450
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|AYEN
|26,56
|167.866.986
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|9.025.297
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,30
|179.253.665
|% -6,06
|
|ALKA
|66,40
|54.470.702
|% -5,88
|
|YKBNK
|7,98
|6.751.679.249
|% -3,62
|
|AKBNK
|15,07
|5.681.763.582
|% -3,21
|
|THYAO
|74,50
|5.565.303.443
|% 1,15
|
|EKGYO
|4,96
|4.897.142.941
|% 9,98
|
|SISE
|26,22
|4.073.169.302
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,96
|4.897.142.941
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,98
|6.751.679.249
|% -3,62
|
|AKBNK
|15,07
|5.681.763.582
|% -3,21
|
|ISCTR
|10,22
|3.377.137.098
|% -2,94
|
|VAKBN
|10,67
|2.772.428.041
|% 5,85
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2339
|18,2392
|% 0,03
|
|Euro
|18,0892
|18,0963
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7807
|20,8849
|% -0,73
|
|Frank
|18,4541
|18,5652
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-3,43
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|-14,00
|
|Tam
|6.760
|6.828
|-12,00
|
|Yarım
|3.294
|3.335
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.671
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,05
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|-2,78
|