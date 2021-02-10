***TCELL* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TCELL******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler [TCELL]İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%16Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%12İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih10/02/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya olumlu katkısı olacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında Kron'un Quality Assurance, Marta AAA ve RTNI (CG Logger) yazılım ürünlerini kapsayan 3 yıllık bir anlaşma imzalanmıştır.Anlaşmanın toplam bedeli 30.332.130 TL ve 330.000 USD + KDV'dir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908921BIST