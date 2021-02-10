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***TCELL* *KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

10.02.2021 18:14



***TCELL******KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler [TCELL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%16
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%12
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
10/02/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkısı olacaktır.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında  Kron'un Quality Assurance, Marta AAA ve RTNI (CG Logger) yazılım ürünlerini kapsayan 3 yıllık bir anlaşma imzalanmıştır.
 Anlaşmanın toplam bedeli 30.332.130 TL ve 330.000 USD + KDV'dir. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla, 
Kron Telekomünikasyon Hiz. A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908921


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UMPAS 2,53 405.071 % 10,00  
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Tam 2.774 2.845 -4,84  
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Çeyrek 672 688 -1,17  
Gümüş.Ons 27,00 27,04 -0,20  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,07  
B. Petrol 61,59 61,59 0,37  
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