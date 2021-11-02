***TCELL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
02.11.2021 16:36
BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 TCELL Nakit Temettü Ödeme 33,3018 39,17859 02/11/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974000
BIST
17:511.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,33
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
17:519,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
17:5111,1180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0434
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1429
En Düşük
10,9907
17:51551,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,93
|Açılış
|: 551,77
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
552,57
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler17:51
|VANGD
|6,49
|41.981.150
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|25.749.257
|% 9,99
|
|FRIGO
|23,56
|45.842.261
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|135.770.911
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|2.807.255
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.598.310
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|217.622.164
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.576.665
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|383.074.340
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.099.531
|% -9,90
|
|GARAN
|10,13
|3.247.576.703
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.099.531
|% -9,90
|
|THYAO
|15,45
|1.219.050.245
|% 1,11
|
|SISE
|8,61
|862.268.449
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,07
|828.801.153
|% 2,02
|
|GARAN
|10,13
|3.247.576.703
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|817.780.809
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.363.099.531
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,23
|766.452.523
|% 6,55
|
|EKGYO
|2,02
|291.801.944
|% -0,49
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5824
|9,5860
|% 0,52
|
|Euro
|11,1120
|11,1180
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,0160
|13,0812
|% 0,18
|
|Frank
|10,4498
|10,5127
|% 0,03
|
|Riyal
|2,5471
|2,5598
|% 0,48
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,44
|
|Altın Gr.
|552
|552
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,22
|
Seans Raporu
17:51
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, EREGL, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 01 kaybederek (% -0.15 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, FRIGO, ERBOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, BIOEN, TSPOR, NUGYO, KRGYO
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