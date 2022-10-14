***TCELL* *PYCLL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL******PYCLL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PYCLL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31 Ocak 2022 tarihli açıklamamız kapsamında, şirketimizin bağlı ortaklıklarından Almanya'da mukim Turkcell Europe GmbH'nin Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'ye ("TÖHAŞ") hisse devri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071951BIST