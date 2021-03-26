***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 17:13
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921082
BIST
17:071.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,14
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
17:078,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0679
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
17:079,4672
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1116
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
17:07445,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,10
|Açılış
|: 445,57
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BJKAS
|6,93
|595.864.133
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|12.119.802
|% 9,99
|
|PKENT
|2.774,90
|3.275.672
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|209.724.464
|% 9,97
|
|AVOD
|9,49
|666.297.268
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|YESIL
|117,00
|53.011.272
|% -7,14
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|VESTL
|38,12
|980.315.270
|% 2,75
|
|SISE
|7,36
|876.239.692
|% 1,94
|
|SASA
|45,08
|747.966.194
|% -0,62
|
|KRDMD
|6,69
|728.316.811
|% 3,56
|
|GARAN
|6,92
|2.644.371.901
|% -1,00
|
|GSRAY
|3,83
|660.891.118
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|210.042.794
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,17
|331.402.490
|% 0,46
|
|TSKB
|1,40
|203.261.532
|% 0,72
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0040
|8,0100
|% 0,89
|
|Euro
|9,4450
|9,4630
|% 1,15
|
|Sterlin
|11,0349
|11,0902
|% 1,58
|
|Frank
|8,4926
|8,5438
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1324
|2,1431
|% 1,10
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|3,09
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.940
|3.016
|11,87
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,74
|
|Çeyrek
|713
|730
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|2,22
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19TGSAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 17.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 898, 483 adet işlem
-
17:18EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 1, 583.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 457 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 24 kaybederek (% -0.58 ) 1, 422
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, GSRAY, SKBNK
-
17:17XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 19, 099.00 milyon TL de