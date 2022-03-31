***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014795BIST