***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.06.2022 20:50
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022, 16.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2022
Tescil Tarihi
20.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.06.2022 / 10602
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038343
BIST
18:052.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,87
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
18:0517,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
18:0518,2143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0288
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
18:051.023,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.023,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.205,50
|193.608.770
|% 10,00
|
|CLEBI
|294,90
|177.741.711
|% 10,00
|
|OLMK
|12,54
|31.613.716
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|986.900
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.890.900
|% 9,98
|
|SERVE
|25,00
|809.463
|% -7,95
|
|ISDMR
|23,60
|159.698.268
|% -5,98
|
|DOBUR
|44,44
|2.547.237
|% -5,89
|
|RAYSG
|12,00
|2.109.457
|% -5,44
|
|BRKO
|1,37
|2.231.309
|% -4,86
|
|THYAO
|50,85
|7.426.793.138
|% 5,54
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|SISE
|22,40
|2.046.349.957
|% 2,28
|
|SASA
|45,52
|1.672.255.063
|% -1,13
|
|TUPRS
|260,40
|1.256.951.173
|% -2,98
|
|ODAS
|3,09
|995.197.728
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,87
|989.126.975
|% -0,20
|
|DOHOL
|4,07
|779.536.431
|% 2,78
|
|EREGL
|27,92
|4.780.499.181
|% -3,19
|
|EKGYO
|2,62
|400.189.301
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3104
|17,3318
|% 0,04
|
|Euro
|18,1748
|18,2178
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,1254
|21,2314
|% 0,06
|
|Frank
|17,8004
|17,9076
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6005
|4,6236
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.840
|-0,67
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.774
|6.896
|-70,00
|
|Yarım
|3.326
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,64
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,05
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 35, 901.00 milyon TL de
-
17:59IMASM
Yüzde 8.33 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 107 adet işlem
-
17:58KUTPO
Yüzde 6.19 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 383 adet işlem
-
17:57MNDRS
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 652, 552 adet işlem
-
17:56GUBRF
Yüzde 4.87 oranında artışla 75.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 612, 758 adet işlem