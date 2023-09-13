***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.09.2023 19:32
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.09.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
13 Eylül 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194667
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
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|Önceki Kapanış
|: 8.160
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7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 26,9550
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|Önceki Kapanış
|: 26,9450
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27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 28,9500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.654,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.654,32
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|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
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1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9338
|26,9419
|% 0,37
|
|Euro
|28,9502
|28,9718
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5723
|33,7407
|% 0,32
|
|Frank
|30,0612
|30,2423
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1592
|7,1951
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,48
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|10.998
|11.098
|-59,00
|
|Yarım
|5.516
|5.572
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,23
|