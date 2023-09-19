***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.09.2023 22:54
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023, 13.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0132
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,0254
En Düşük
26,9866
18:0528,9000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0579
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9000
En Düşük
28,8121
18:051.677,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.677,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.678,64
En Düşük
1.676,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0052
|27,0294
|% 0,09
|
|Euro
|28,8151
|28,9031
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,3811
|33,5485
|% 0,01
|
|Frank
|29,9823
|30,1629
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1816
|7,2177
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.047
|11.177
|11,00
|
|Yarım
|5.540
|5.612
|6,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.806
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,13
|20,18
|0,02
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem