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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2023 14:08
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı Ortaklığımız Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşme Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 330.000.000 330.000.000
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 1.870.000.000 1.870.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.200.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.200.000.000 TL

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 155, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("Tebliğ") 13. maddeleri hükümleri uyarınca
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 663642-0 sicil sayısında kayıtlı Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin ("Beltel"), bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, Birleşme işleminin taraf şirketlerin 31/12/2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, Tebliğ'in 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, TTK'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Tebliğ'in 13/2 maddesi hükmü uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Madde 24 ve SPK'nın II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi hükümleri uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmayacağına, Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmayacağına, İşbu karar kapsamında Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 19. maddesinin (ç) bendi uyarınca görüşleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ve Tebliğ uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak duyuru metni onayı için SPK'ya başvurulmasına, SPK'dan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan birleşme sözleşmesinin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129708


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