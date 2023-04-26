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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2023 20:01
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı Ortaklığımız Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşme Kararı / SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 330.000.000 330.000.000
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 1.870.000.000 1.870.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.200.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.200.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.04.2023

Ek Açıklamalar
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ("Beltel") ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26 Nisan 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. SPK onayına sunulan duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi - 26.04.2023.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni - 26.04.2023.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141443


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