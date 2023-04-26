***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağlı Ortaklığımız Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşme Kararı / SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.03.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviBeltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 330.000.000 330.000.000B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 1.870.000.000 1.870.000.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.200.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.200.000.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.04.2023Ek AçıklamalarSermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. ("Beltel") ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na 26 Nisan 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. SPK onayına sunulan duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi - 26.04.2023.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni - 26.04.2023.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141443BIST