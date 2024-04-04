***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Entegre Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait entegre faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267696BIST