***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin, 9, 17 ve 19. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine dair karar almış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 11 Şubat 2022 tarihi itibarıyla başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001139BIST