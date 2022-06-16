***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.06.2022 20:52
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022, 18.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi 16 Haziran 2022 tarihli Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037826
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3173
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3768
En Düşük
17,9707
18:051.026,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.026,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2841
|17,2863
|% 0,28
|
|Euro
|18,2818
|18,3369
|% 1,76
|
|Sterlin
|21,3052
|21,4120
|% 1,92
|
|Frank
|17,8648
|17,9724
|% 3,53
|
|Riyal
|4,5940
|4,6170
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|15,09
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|11,33
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.801
|6.929
|58,00
|
|Yarım
|3.339
|3.389
|28,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.694
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,15
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,13
|