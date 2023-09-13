***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.09.2023 19:32
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi 13 Eylül 2023 tarihli Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194666
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
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|Açılış
|: 8.184
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|Önceki Kapanış
|: 8.160
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7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9400
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 26,9550
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|Önceki Kapanış
|: 26,9450
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27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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En Düşük
28,8588
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
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1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EBEBK
|74,80
|51.046.662
|% 10,00
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|BRKVY
|50,05
|81.954.385
|% 10,00
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|AYCES
|481,80
|255.179.943
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|11.478.495
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.198.148
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|203.425.417
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.226.558
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.950.128.344
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.235.693
|% -9,95
|
|SISE
|55,25
|10.356.151.419
|% 1,84
|
|ENKAI
|36,94
|7.958.412.477
|% -3,25
|
|THYAO
|231,70
|5.838.627.565
|% -1,82
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EREGL
|43,92
|4.815.453.829
|% -3,68
|
|YKBNK
|16,34
|5.836.303.102
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.694.813.480
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.421.678.643
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.344.073.669
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.458.257.773
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9304
|26,9364
|% 0,35
|
|Euro
|28,9533
|28,9708
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5742
|33,7426
|% 0,33
|
|Frank
|30,0593
|30,2404
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1588
|7,1947
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-3,10
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|1,03
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.003
|11.103
|-54,00
|
|Yarım
|5.518
|5.574
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.787
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|-0,22
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