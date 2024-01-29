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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

29.01.2024 22:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına tabidir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243445


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KENT 539,00 7.495.768 % 10,00  
YAYLA 12,43 69.787.350 % 10,00  
PKART 57,20 27.297.558 % 10,00  
POLTK 19.197,50 153.705.985 % 10,00  
SODSN 81,95 3.210.458 % 10,00  
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Dolar 30,3421 30,3492 % 0,83  
Euro 32,8970 32,9124 % 0,62  
Sterlin 38,4737 38,6667 % 0,93  
Frank 35,1041 35,3156 % 1,17  
Riyal 8,0686 8,1091 % 0,83  
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Gümüş ONS 23,17 23,21 % 0,66  
Platin 931,76 933,97 % 0,66  
Paladyum 985,28 988,16 % 0,66  
Brent Pet. 82,07 82,07 % 0,66  
Altın Ons 2.031,85 2.032,20 % 0,66  
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