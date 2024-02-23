***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.02.2024 22:20
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") Esas Sözleşme Tadiline ilişkin 8 Şubat 2024 tarihinde yapılan başvuru, SPK tarafından ekli şekliyle onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251743
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
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|Önceki Kapanış
|: 9.347
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9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 31,1850
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|Önceki Kapanış
|: 31,1600
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31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 33,6700
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|Önceki Kapanış
|: 33,6000
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33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.031,68
En Yüksek
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|Açılış
|: 2.031,68
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|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
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2.038,25
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0078
|31,0161
|% 0,09
|
|Euro
|33,5586
|33,6496
|% 0,03
|
|Sterlin
|39,2178
|39,4145
|% 0,27
|
|Frank
|35,0861
|35,2975
|% 0,06
|
|Riyal
|8,2514
|8,2928
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|901,80
|903,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,58
|980,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,77
|81,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,83
|2.037,20
|% 0,66
|