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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme

28.12.2021 18:23
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

21.10.2020 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Genel Kurul toplantısında kabul edilen Ana Sözleşme ekte bulunmaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 21/10/2020 23/10/2020 10188
6 21/10/2020 23/10/2020 10188
7 21/10/2020 23/10/2020 10188
8 21/10/2020 23/10/2020 10188
9 21/10/2020 23/10/2020 10188
10 21/10/2020 23/10/2020 10188
11 21/10/2020 23/10/2020 10188
12 21/10/2020 23/10/2020 10188
13 21/10/2020 23/10/2020 10188
14 21/10/2020 23/10/2020 10188
15 21/10/2020 23/10/2020 10188
16 21/10/2020 23/10/2020 10188
17 21/10/2020 23/10/2020 10188
18 21/10/2020 23/10/2020 10188
19 21/10/2020 23/10/2020 10188
21 21/10/2020 23/10/2020 10188
22 21/10/2020 23/10/2020 10188
25 21/10/2020 23/10/2020 10188
26 21/10/2020 23/10/2020 10188



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986756


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Çeyrek 1.121 1.148 49,43  
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Gümüş Gr. 8,78 8,79 0,03  
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