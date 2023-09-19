***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme
19.09.2023 22:54
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
13.09.2023 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz Genel Kurul toplantısında kabul edilen Ana Sözleşme ekte bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
9 20/06/2022 20/06/2022 10602
17 20/06/2022 20/06/2022 10602
19 20/06/2022 20/06/2022 10602
3 19/09/2023 19/09/2023 10917
4 19/09/2023 19/09/2023 10917
25 19/09/2023 19/09/2023 10917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196310
BIST