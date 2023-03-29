***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
29.03.2023 19:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129557
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.946
En Düşük
4.753
18:0519,1362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
18:0520,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0931
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
18:051.210,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.210,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1292
|19,1383
|% 0,12
|
|Euro
|20,7547
|20,8379
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,5024
|23,6203
|% -0,08
|
|Frank
|20,7403
|20,8652
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0831
|5,1086
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-5,90
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.211
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.288
|-43,00
|
|Yarım
|4.008
|4.055
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.028
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,40
|0,04
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-0,81
|
Seans Raporu
18:05
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