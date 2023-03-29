***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
29.03.2023 19:18
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/03/2023
Karar Sayısı
1947
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 29/03/2023 KARAR SAYISI: 1947 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01/01/2022 - 31/12/2022 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, yıllık faaliyet raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini, Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yıllık Faaliyet Raporu'nun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Hüseyin Arslan Denetim Komitesi Başkanı Afif Demirkıran Denetim Komitesi Üyesi Serdar Çetin Denetim Komitesi Üyesi Murat Erkan CEO/Genel Müdür Kamil Kalyon Genel Müdür Yardımcısı Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129559
BIST
18:054.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 131,73
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|71,50
|4.357.925
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|2.355.549
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|23.689.442
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.825.689
|% 10,00
|
|DESPC
|18,83
|40.704.929
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|PAMEL
|254,70
|172.631.024
|% -10,00
|
|DERIM
|9,94
|146.462.864
|% -9,96
|
|SAMAT
|21,00
|37.260.523
|% -9,95
|
|GOKNR
|20,04
|1.364.294.496
|% -9,89
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|ASTOR
|53,85
|7.126.326.743
|% -1,46
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|THYAO
|124,60
|3.667.544.040
|% 4,36
|
|HALKB
|10,74
|29.999.999.991
|% 1,70
|
|AKFYE
|20,34
|7.189.948.399
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,48
|1.511.914.560
|% 1,73
|
|ISCTR
|13,51
|2.941.432.658
|% 3,92
|
|EREGL
|36,32
|5.705.333.554
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1305
|19,1369
|% 0,11
|
|Euro
|20,7547
|20,7900
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,4960
|23,6138
|% -0,10
|
|Frank
|20,7323
|20,8572
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0818
|5,1072
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-6,14
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.211
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.175
|8.285
|-46,00
|
|Yarım
|4.007
|4.054
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.027
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,38
|14,39
|0,04
|
|B. Petrol
|77,66
|77,66
|-0,48
|
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