***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
04.04.2024 19:29
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2024
Karar Sayısı
2078
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 04/04/2024 KARAR SAYISI : 2078 Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, Yıllık Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini, Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yıllık Faaliyet Raporu'nun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Hüseyin Arslan Denetim Komitesi Başkanı Afif Demirkıran Denetim Komitesi Üyesi Serdar Çetin Denetim Komitesi Üyesi Dr. Ali Taha Koç CEO/Genel Müdür Kamil Kalyon Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267695
BIST