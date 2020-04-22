***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/01/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıLifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri kapsamında medya hizmet sağlayıcı olarak faaliyet göstermek, yurt içine ve yurt dışına yönelik, yeniden iletim dahil, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 Türk LirasıEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihKuruluşun tescil ve ilanı ile tamamlanmıştır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. tarafından sermayesi 100.000 TL olan Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839723BIST