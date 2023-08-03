***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2018, 25.05.2018, 24.07.2018, 30.07.2018, 13.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/04/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi ("Sofra")Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler kapsamında faaliyet göstermektedir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi600.000 Türk LirasıEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.08.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı200.000 Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı3,81 Türk LirasıToplam Tutar762.690 Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%33,3Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%66,6Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%66,6Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,001Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBelbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiSofra'nın diğer ortağı olup, ilişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar13 Nisan 2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ("TÖHAŞ") tarafından, sermayesine %33,3 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Sofra") %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi bugün tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180413BIST