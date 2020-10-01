***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
01.10.2020 09:15
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020, 19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ("İnteltek")
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgi ve eğlence servisleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30/09/2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
5.500.000 TL
Beher Pay Fiyatı
0,011 TL
Toplam Tutar
6.063.099 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%55,0
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,02
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,6
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İştirak ilişkisi sona erdirilmiştir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Yaklaşık 1,6 milyon TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Intralot Iberia Holding SAU ("Intralot")
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Inteltek'in %45'ine sahip diğer ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/07/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Inteltek finansalları ve piyasa koşulları dikkate alınarak karşılıklı görüşme ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat gerektirmemektedir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
15 Ocak ve 19 Haziran 2020 tarihlerinde yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, sermayesinin %55'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız İnteltek'in paylarının tamamının, İnteltek'in diğer hissedarı olan Intralot'a devri 30 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işleminin nihai bedeli 6.063.099 TL olarak gerçekleşmiştir. İşlemden elde edilen yaklaşık 1,6 milyon TL kar 2020 yılı üçüncü çeyrek mali tablolarımıza yansıyacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877602
BIST