***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2020, 19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/10/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. ("İnteltek")Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgi ve eğlence servisleriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30/09/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı5.500.000 TLBeher Pay Fiyatı0,011 TLToplam Tutar6.063.099 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%55,0Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,6Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİştirak ilişkisi sona erdirilmiştir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıYaklaşık 1,6 milyon TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiBu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıIntralot Iberia Holding SAU ("Intralot")Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiInteltek'in %45'ine sahip diğer ortağıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/07/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiInteltek finansalları ve piyasa koşulları dikkate alınarak karşılıklı görüşme ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat gerektirmemektedir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar15 Ocak ve 19 Haziran 2020 tarihlerinde yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, sermayesinin %55'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız İnteltek'in paylarının tamamının, İnteltek'in diğer hissedarı olan Intralot'a devri 30 Eylül 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işleminin nihai bedeli 6.063.099 TL olarak gerçekleşmiştir. İşlemden elde edilen yaklaşık 1,6 milyon TL kar 2020 yılı üçüncü çeyrek mali tablolarımıza yansıyacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877602BIST