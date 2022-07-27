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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim

27.07.2022 11:53
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 1 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 18 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek

2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 18/08/2022
3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047976


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BIST En Aktif Hisseler13:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 36,32 1.355.521 % 9,99  
IMASM 71,65 20.745.316 % 9,98  
PSGYO 2,87 141.993.628 % 9,96  
DOBUR 63,50 14.672.908 % 9,96  
ITTFH 1,68 106.265.584 % 9,80  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 17,8913 17,8943 % 0,20  
Euro 18,1720 18,1906 % 0,56  
Sterlin 21,5273 21,6352 % 0,52  
Frank 18,5378 18,6495 % 0,39  
Riyal 4,7495 4,7734 % 0,25  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.723 6,03  
Altın Gr. 991 992 5,54  
Cumhuriyet 6.648 6.749 23,00  
Tam 6.680 6.731 18,00  
Yarım 3.255 3.290 8,00  
Çeyrek 1.633 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,14  
Gümüş Gr. 10,78 10,79 0,09  
B. Petrol 100 100 0,09  
Seans Raporu 13:16
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