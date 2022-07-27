***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 1 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 18 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek01/04/2022 30/06/2022 18/08/20223. ÇeyrekYıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047976BIST