***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
27.07.2022 11:53
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 1 Nisan 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 18 Ağustos 2022 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 18/08/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047976
BIST
13:182.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,90
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
13:1817,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9064
En Düşük
17,8322
13:1818,1861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1971
En Düşük
18,0653
13:18991,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,29
|Açılış
|: 991,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
992,13
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler13:16
|EMNIS
|36,32
|1.355.521
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|20.745.316
|% 9,98
|
|PSGYO
|2,87
|141.993.628
|% 9,96
|
|DOBUR
|63,50
|14.672.908
|% 9,96
|
|ITTFH
|1,68
|106.265.584
|% 9,80
|
|UFUK
|77,20
|2.237.807
|% -6,99
|
|PEGYO
|2,40
|35.192.388
|% -5,88
|
|DESPC
|11,24
|7.068.744
|% -3,77
|
|KORDS
|46,16
|100.879.518
|% -3,71
|
|MTRKS
|62,80
|3.740.356
|% -3,68
|
|THYAO
|49,50
|1.985.569.949
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,77
|772.633.937
|% 0,42
|
|EKGYO
|3,21
|712.322.261
|% 0,63
|
|SISE
|21,16
|541.946.903
|% 0,57
|
|EREGL
|27,34
|474.023.356
|% -0,87
|
|EKGYO
|3,21
|712.322.261
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,59
|280.034.926
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,77
|772.633.937
|% 0,42
|
|TSKB
|2,59
|286.034.694
|% 3,60
|
|ADESE
|0,85
|76.903.518
|% 6,25
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8913
|17,8943
|% 0,20
|
|Euro
|18,1720
|18,1906
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,5273
|21,6352
|% 0,52
|
|Frank
|18,5378
|18,6495
|% 0,39
|
|Riyal
|4,7495
|4,7734
|% 0,25
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|6,03
|
|Altın Gr.
|991
|992
|5,54
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.749
|23,00
|
|Tam
|6.680
|6.731
|18,00
|
|Yarım
|3.255
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.645
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,09
|